Invitalia apre sportello a Cagliari, 'vicini alle imprese'

Un punto di riferimento per cittadini e imprese, uno sportello di orientamento creato nella Manifattura Tabacchi di Cagliari, nei locali messi a disposizione e allestiti dalla Città Metropolitana. È la nuova iniziativa di Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo controllata dal ministero dell'Economia che ha scelto di aprire in Sardegna un presidio affidato alla Città Metropolitana di Cagliari che lo gestirà col supporto di Opificio Innova e Confartigianato Sud Sardegna.

All'inaugurazione sono intervenuti il responsabile dell'Area imprenditorialità della Business Unit Incentivi e Innovazione Invitalia Roberto Pasetti, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli, il presidente di Confartigianato Sud Sardegna, Fabio Mereu e il fondatore e Amministratore di Opificio Innova Raimondo Schiavone.

Lo sportello raccoglierà e risponderà alle richieste dei cittadini che hanno necessità di acquisire informazioni sul portfolio incentivi e servizi di Invitalia e promuoverà le opportunità offerte per sostenere la nascita e lo sviluppo di realtà imprenditoriali di ogni natura e dimensione. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni la mattina o il pomeriggio ed è possibile anche prenotare colloqui online.

"È un luogo fisico nel quale le imprese possono trovare risposte, ennesimo tassello che la città metropolitana sta mettendo per avvicinarsi alle imprese e promuovere Los viluppo locale", ha spiegato Stefano Mameli. "Vogliamo portare servizi di informazione e orientamento sul territorio, l'attività di servizi vicina all'utenza aiutano lo sviluppo delle imprese - ha precisato Roberto Pasetti di Invitalia - abbiamo cominciato dalle Regioni del Sud e la Sardegna per noi è molto importante.

"Confartigianato negli ultimi anni è la bussola verso l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese e questa nuova attività ci consentirà di agevolare e far crescere le nostre realtà", ha sottolineato il presidente di Confartigianato, Fabio Mereu.