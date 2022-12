Sanità: primo intervento con laser a olmio per la prostata

(ANSA) - SASSARI, 13 DIC - Per la prima volta in Sardegna, in Urologia, è stata praticata la tecnica chirurgica mininvasiva con il laser a olmio per la prostata ingrossata. Sette interventi sono stati effettuati oggi al Policlinico Sassarese da un'équipe guidata da Angelo Cafarelli, direttore dell'Unità Operativa di Urologia Robotica e Mini-invasiva della Casa di Cura Villa Igea di Ancona e responsabile di questo settore del Gruppo Policlinico Abano, network sanitario di cui fa parte la clinica privata sassarese.

Si tratta di una metodica disostruttiva di ultima generazione introdotta nella struttura di viale Italia per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. Questa tecnologia viene utilizzata in caso di sintomi e volumi prostatici importanti e consente di operare pazienti in endoscopia e senza tagli.

Tra i vantaggi di questa metodica, riconosciuta a livello mondiale come una tra le più efficaci e sicure, vi è una riduzione delle perdite ematiche, delle complicanze intra e peri-operatorie, dei tempi di utilizzo del catetere vescicale e di degenza.

I pazienti operati oggi al Policlinico Sassarese hanno dai 50 agli 80 anni e resteranno ricoverati, a seconda dei casi, uno o due giorni. Gli specialisti sono intervenuti su prostate ingrossate con un peso che andava dai 40 ai 175 grammi. (ANSA).