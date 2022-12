La danzatrice Carola Puddu premiata a Cagliari dal sindaco

Di Carola Puddu avevano parlato tutti i media quando, appena ventenne, aveva fatto breccia nel cuore degli italiani con la trasmissione "Amici" di Maria De Filippi. Ma non tutti sanno che studia danza sin dall'età di 4 anni.

Prima a Cagliari e poi, dai 9 anni, nella prestigiosa École de danse du Ballet de l'Opéra di Parigi, dove si è diplomata intraprendendo la carriera da professionista che l'ha portata sino in Canada.

E adesso Carola Puddu fa parte della compagnia Balletto di Roma con la quale martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, al Teatro Massimo di Cagliari, interpreterà Giulietta in "Giulietta e Romeo".

L'amministrazione comunale di Cagliari ha deciso di premiarla come "giovane talento della danza e straordinaria interprete dei valori della nostra terra". A consegnare la targa celebrativa alla talentuosa danzatrice è stato il sindaco Paolo Truzzu. A lei i complimenti per i risultati raggiunti e gli auguri di buon lavoro fra gli applausi di una gremita sala di rappresentanza al secondo piano del Municipio. In prima fila mamma Daniela, papà Nicola e nonna Lucia.