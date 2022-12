Agenzia di lavoro portuale a Cagliari operativa per altri 3 anni

Avanti con l'agenzia per il lavoro portuale della Sardegna per altri 3 anni. È quanto ufficializzato nel corso del Comitato di Gestione. L'agenzia ha operato negli ultimi 3 anni con un organico di 29 unità fornendo manodopera temporanea. Un settore, quello del lavoro portuale che, in base all'aggiornamento del Piano Operativo di Sistema 2022 approvato ieri, gode di ottima salute.

Secondo il documento elaborato dalla infatti, più della metà (55,6 %) delle 26 imprese (su 27 totali) che hanno risposto a un questionario ha dichiarato di aver assunto nuovi addetti (lo scorso anno erano il 40%) e che, per un 59,3% (sul 40 % dello scorso anno), nei prossimi due anni è intenzionata a procedere con nuove assunzioni. Occupazione, ma anche sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione continua per gli operatori. Argomenti, questi, al centro del Manuale operativo delle ispezioni safety e del Piano Operativo di Intervento (POI), adottati entrambi sempre nel corso della seduta del Comitato di Gestione. "Fermo restando - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Authority del Mare di Sardegna - l'intenso e continuo lavoro per una soluzione strutturale alla crisi del comparto contenitori del Porto Canale, il termometro sull'operatività generale delle banchine restituisce segnali più che positivi da parte delle imprese, con prospettive di nuove assunzioni, avvio di nuove iniziative imprenditoriali, formazione continua e crescita della sicurezza sui luoghi di lavoro".