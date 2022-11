Violenza donne:flash mob al grido"Non è tua!Lasciala andare"

Un segno rosso orizzontale sotto lo zigomo e uno slogan scandito a gran voce: "Non è tua! Lasciala andare". Il suono delle sirene ha dato il via questa mattina a Cagliari al flashmob-performance contro la violenza di genere organizzato sotto la scalinata di Bonaria. E' la prima uscita pubblica del comitato "Mariposas" guidato da Emiliana Scarpa, pluripremiata chef della pizza e campionessa italiana.

Scarpe e indumenti rossi sparsi lungo i gradini dove campeggiava un quadro realizzato da Manuela Carboni. "L'occhio della donna imprigionata e le ali della farfalla a simboleggiare il bisogno di libertà", spiega l'artista. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Emiliana Scarpa ha invitato i partecipanti, uomini e donne, "a esprimere la loro condanna per il dramma inarrestabile del femminicidio e per le tante forme di violenza fisica e psicologica. Non si può restare indifferenti- incalza - con questa manifestazione vogliamo far sentire alle donne che hanno subito e che ancora subiscono violenza che non sono sole".

Le parole sono affidate all'attrice Sabina Zicconi. "Oggi e il 25 novembre - ha detto dal megafono - per molte donne è il giorno del ricordo della tristezza, delle cicatrici, per tante donne è il presente di una vita fatta di violenza, paura e pericolo ed è la giornata delle troppe donne che ci hanno lasciato per mano di un uomo violento che ha scordato cosa è l' amore". Poi lo slogan corale: "Non è tua! Lasciala andare". "Non dobbiamo rassegnarci alla violenza - ammonisce l'avvocata Claudia Rabellino Becce - Formazione, informazione e sensibilizzazione fanno la differenza, a scuola e sui luoghi di lavoro. In una società che riconosce e pratica i valori della diversità, equità e inclusione la violenza ha già perso".