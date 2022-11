A Quartu nuovo look per il sagrato di S. Maria degli Angeli

Il sagrato della Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini di Quartu tornerà presto come nuovo. Il Comune ha trovato i fondi per la riqualificazione dell'area antistante l'edificio religioso: un'operazione da 441 mila euro, che verranno ora ricavati dalle pieghe dell'avanzo di bilancio comunale. Prevista la sistemazione non solo del piazzale davanti agli ingressi della Chiesa, ma anche dell'area verde e degli accessi da via dei Nasturzi, di fronte alla scuola primaria di Flumini.

"Un intervento pubblico importante, che dà una decisa spinta alla riqualificazione di uno dei principali poli gravitazionali dell'area di Flumini, dove insistono funzioni di servizio che attirano ogni giorno bacini d'utenza consistenti. Era giusto dare finalmente una risposta ai nostri cittadini, che attendevano da tempo la realizzazione di un progetto giacente dal 2003, vittima di troppe lentezze burocratiche", spiega l'assessora ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni.

Non solo Santa Maria degli Angeli: il progetto di riqualificazione del litorale inizia a prendere corpo. "Flumini sta gradualmente risorgendo sotto tanti aspetti", continua Cogoni -. Sono in fase conclusiva i lavori in via dell'Autonomia, con la realizzazione delle piste ciclabili e dell'area pedonale. Inoltre stanno per partire i lavori di rifacimento delle strade attorno al Porticciolo di Capitana: via Serchio, via Adda, Via Liri. Dopo aver sistemato gli ingressi del Parco Parodi, eliminando tutte le buche, proseguiremo con la manutenzione e la valorizzazione della Chiesetta di S. Andrea".