A Cagliari madre di Denise Pipitone con libro su scomparsa

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo e mai più ritrovata, sarà sabato 26 novembre a Cagliari per la sedicesima edizione del Premio Alziator. Presenterà il suo libro, edito da Piemme, "Denise, con tutte le mie forze". L'appuntamento è per le 17 alla Sala Giorgio Pisano, nella sede del Gruppo Unione Sarda a Cagliari, nell'ambito del programma del premio letterario organizzato dalla Fondazione Alziator con il sostegno della Regione, del Comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna. La madre di Denise sarà intervistata dalla giornalista Simona De Francisci. Il libro parla della vicenda esplosa con la scomparsa, il primo settembre 2004, della piccola Denise e della battaglia della madre per fare luce su una vicenda che presenta ancora tanti lati oscuri.