Maltempo: albero crolla sulla statale 131 in Sardegna

Sono circa sessantacinque le richieste di intervento arrivate al Comando Vigili del fuoco di Oristano dalla mezzanotte di oggi.

Circa cinquanta gli interventi svolti soprattutto per alberi e pali pericolanti che in diversi casi ostacolavano la sede stradale, di cui uno anche sulla SS 131 in direzione Cagliari all'altezza del comune di Norbello. Qualche albero è caduto su vetture in sosta, mentre si sta ancora operando su allagamenti e messa in sicurezza di parti pericolanti di elementi costruttivi: non risultano feriti.

Le sei squadre impegnate in particolare nei comuni Terralba, Arborea, Cabras, Oristano, Cuglieri e Bosa.

Attualmente una ventina gli interventi ancora da evadere.