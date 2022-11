L'Ensemble di fiati del Teatro Lirico per MusicaAlFoyer

Martedì 22 novembre, alle 20.30, nel foyer di platea, è in programma il 19/o appuntamento di MusicAlFoyer 2022, la rassegna di musica da camera del Teatro Lirico di Cagliari ideata ed organizzata per accompagnare idealmente lo spettatore in un affascinante viaggio di quasi 400 anni: dalla raffinata musica barocca fino alle coinvolgenti atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni.

Si tratta dell'Ensemble di Fiati del Teatro Lirico di Cagliari composto da: Riccardo Ghiani (flauto); Salvatore Chierchia, Francesca Viero (oboi); Pasquale Iriu, Paolo Ferri (clarinetti); Lorenzo Panebianco, Alessandro Ferrari (corni); Nicola Fioravanti, Roberto Pes (fagotti).

Il programma musicale della serata prevede Sinfonia per fiati in sol minore di Gaetano Donizetti; Petite Symphonie per fiati di Charles Gounod; Serenata per fiati in Mi bemolle maggiore K. 375 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.

MusicAlFoyer 2022 propone 22 serate di spettacolo (fino al 28 dicembre), che offrono vari programmi musicali che cercano di accontentare sia lo spettatore più attento e sensibile che quello semplicemente alla ricerca di un'ora di musica nota e popolare (ma mai banale): dalle pagine barocche ai lieder, dalla musica da camera pura al recital di canto, dalle fiabe musicali all'operetta e al café chantant, dalle colonne sonore dei film fino al jazz e alla musica contemporanea.

Protagonisti assoluti della rassegna musicale sono i Professori dell'Orchestra e gli Artisti del Coro del Teatro Lirico di Cagliari che in formazioni autonome, duo, terzetti o gruppi già affermati oppure nati per l'occasione, sono impegnati in programmi musicali di assoluta rilevanza.

Un'occasione davvero preziosa e unica nel suo genere, per ascoltare, in maniera più attenta e "diversa", i singoli musicisti della Fondazione cagliaritana che, con professionalità e studio, propongono, alcuni per la prima volta, programmi originali e molto particolari, rispetto a quelli che, da anni e insieme agli altri colleghi, presentano nelle stagioni musicali ufficiali.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; il mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell'inizio.