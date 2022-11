Giornalisti: premi Ussi a Sirigu, Kaddari, Maggetti e Cappai

Il teatro comunale "Maria Carta" di Pula ospita martedì 15 novembre, alle 16, l'annuale edizione dei Premi Ussi Sardegna organizzati con la collaborazione del Comune e dell'istituto alberghiero dell'omonimo centro. Nel corso dell'evento, che avrà come tema "Lo sport sardo contro le discriminazioni", verranno consegnati dai giornalisti sportivi riconoscimenti per atleti e club che si sono messi in evidenza nel biennio 2021/2022.

Tra i premiati, il campione del mondo di Spagna '82 Franco Selvaggi, le medaglie mondiali, europee e italiane Dalia Kaddari, Marta Maggetti, Luigi Lodde, Gino Emanuele Melis, Simone Piroddu, Giulia Saiu, Giorgia Trudu, Davide Paulis, Nicolò Cassitta, Elias Sagheddu. Per la quinta edizione del premio intitolato a Davide Astori, scomparso nel 2018, Renato, Mauro e Bruno Astori consegneranno il riconoscimento a Salvatore Sirigu, campione d'Europa a Wembley lo scorso anno.

A Patrick Cappai verrà conferito il premio dedicato al pugilato e a Valentino Ledda quello per l'automobilismo. Premi per le giornaliste Valentina Caruso e Greta Beccaglia, il giornalista Maurizio Compagnoni, il nuotatore Corrado Sorrentino, il maestro di tennis Antonio Zucca, la hall of famer del calcio Antonella Carta, i registi Riccardo Milani e Giorgio Pitzianti, l'aspirante giornalista Daniele Cardia, Team Solidale, Aics Cagliari.

Presenti anche il Cagliari e la Torres calcio, la Dinamo basket Sassari, la Polisportiva Ferrini Cagliari, Marcozzi e Muravera per il tennistavolo, la Santu Predu Nuoro per il calcio a cinque femminile, Stefano Arrica per il libro Mio papà, il padre dello scudetto. Premi speciali da parte del comune di Pula per le giovani atlete di beach tennis Alessia e Martina Picci.