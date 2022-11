Lirico Cagliari, via campagna abbonamenti Stagione concerti

Al via il 10 novembre la campagna abbonamenti per la nuova Stagione di concerti del Teatro Lirico di Cagliari. Il sipario si alza sabato 14 gennaio alle 19. In programma, fino al 21 novembre 2023 cinque concerti sinfonico-corali, sette sinfonici e sei cameristici con pagine di Brahms, Rachmaninov, Čajkovskij, Bach, Beethoven, Schubert, Respighi, Bruckner. Ma anche Muzio Clementi e l'87enne compositore estone Arvo Pärt.

In primo piano l'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli. La campagna abbonamenti si apre dunque giovedì con le conferme e variazioni su posti disponibili, possibili fino a mercoledì 4 gennaio 2023.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita fino a sabato 10 giugno 2023, termine ultimo per abbonarsi ad un numero ridotto di spettacoli.

Da martedì 10 gennaio 2023, inoltre si possono acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica.

Lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it. L'inaugurazione è con la Petite Messe Solennelle di Rossini, il 14 e 15 gennaio, sul podio un nome autorevole come Maurizio Benini.