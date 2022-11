Oscar Street Theatre, premiato trio di artisiti sardi

Hanno portato la magia di Shakespare per le strade di Cagliari e sulle scogliere di Calamosca. Un'interpretazione che al trio sardo di danza e recitazione, formato dall'attore Silvano Vargiu e dalle ballerine di acrodance Luana Maoddi e Carlotta Zamuner, è valsa l'assegnazione dell'Oscar Street Theatre. La statuetta dorata è stata consegnata nei giorni scorsi a Roma, nella Casa di Dante, nel corso della cerimonia conclusiva del concorso "Ahi, serva Italia! - Dante di Shakespeare", basato sull'omonimo romanzo di Monaldi & Sorti edito da Solferino. Gli artisti cagliaritani sono stati premiati per "la qualità della recitazione e la resa spettacolare dello spettacolo acrobatico, che si integrano in modo particolarmente suggestivo con il testo e con l'ambientazione".

Tra i finalisti, provenienti da dieci regioni italiane, sono stati attribuiti un premio nella categoria giovanile e alcuni riconoscimenti speciali, più il premio principale assegnato a una terna di compagnie ex aequo, tra cui appunto l'ensemble sardo. A ognuno dei tre gruppi vincitori a pari merito è andata la scultura "Dante di Shakespeare", opera dell'illustratore ravennate Luca Tarlazzi.

La competizione teatrale, che ha avuto tra i testimonial Pupi Avati e Monica Guerritore, ha animato strade e piazze in tutta Italia. Il trio sardo che ha conquistato l'Oscar si è esibito a Cagliari l'1 settembre, sul bastione panoramico di Saint Remy, in via Garibaldi e sulla terrazza naturale di Bullonate di Calamosca, con lo spettacolo "Spirito dei sogni d'Amore", poi replicato live sul palco della premiazione. La consegna dei premi di street theatre Dante di Shakespeare, trasmessa in première streaming il 3 novembre sui canali della Fondazione Luigi Einaudi, patrocinatrice della gara insieme alla Società Dante Alighieri, si può rivedere sul portale internet di Rai Cultura.