Alle Saline di Cagliari teatro per piccoli e contemporaneo

Il Teatro delle Saline di Cagliari riapre le porte alle due rassegne della compagnia Akròama: "Famiglie a teatro" e "Teatro contemporaneo", con la direzione artistica di Lelio Lecis.

Il 30 ottobre e fino al 18 dicembre prende il via il cartellone dedicato ai più piccoli. Cinque gli spettacoli, sempre alle 17 di domenica, tra arte, suoni, storie e fiabe della tradizione, personaggi e vicende dell'immaginario collettivo dei più piccoli rivisitati in chiave contemporanea.

A dare il la alla storica rassegna pensata per un pubblico giovanissimo è "Baracca&burattori con Pinocchio" di Tragodia. Si prosegue con "C'erano una volta...Santa Lucia e la Befana" di La gatta sul tetto che scotta, "Jonathan, un marinaio" de Le Compagnie del Cocomero, "Cipollino" del Teatro Libero Palermo e in chiusura "Storie dal passato" di Akròama.

Gli appuntamenti saranno preceduti da "Cera una volta...il mito", storie e racconti con Elisabetta Podda.

Il primo titolo del secondo cartellone dedicato al teatro contemporaneo, cinque spettacoli dal 2 novembre al 17 dicembre alle 21, è "Casa Rosmer", rilettura del dramma di Ibsen con Ctb Braga, regia del portoghese Rui Madeira, produzione Akròama.

Dal 9 al 12 novembre è la volta del Teatro Scientifico con "Molly Bloom" di James Joyce, sul palco Isabella Caserta diretta da Pierpaolo Sepe interpreta il monologo tra passato e presente, emozioni e pensieri notturni che conclude l' "Ulisse". Dal 16 al 19 novembre la compagnia Teatro di Vita presenta "XYZ. Dialoghi leggeri tra inutili generazioni", dodici uomini e una donna raccontano piccoli ritratti, storie e passioni a confronto prima delle elezioni, per la regia di Andrea Adriatico.

Tra il 23 e 26 novembre va in scena la produzione di Sardegna Teatro "Darwin inconsolabile" diretto da Lucia Calamaro, storia di una donna anziana che si finge morta per avere attenzione dai suoi tre figli sempre occupati e distratti. Infine, tra il 14 e il 17 dicembre è in programma "A Number" della drammaturga inglese Caryl Churchill, diretto da Luca Mazzone con il Teatro Libero, scontro tra un padre e suo figlio che scopre di essere uno dei tanti cloni di un bambino scomparso da piccolo.