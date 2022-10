Portovesme srl: mobilitazione lavoratori a Cagliari l'11/10

Dopo la fumata nera arrivata dal tavolo del Mise ieri a Roma, con l'azienda che ha confermato la fermata della linea produttiva della linea del piombo nella fonderia di San Gavino e nell'impianto KSS del Sulcis, i sindacati e i lavoratori hanno deciso per la mobilitazione.

Lunedì 10, alle 9, ci sarà un incontro con i sindaci del territorio e martedì 11 una marcia su Cagliari con un presidio davanti alla sede di rappresentanza della Presidenza della Giunta regionale, Villa Devoto.

Le decisioni e le modalità della protesta sono emersa dall'assemblea dei lavoratori e dalla riunione tra i segretari provinciali e di categoria. La richiesta alle istituzioni regionali e nazionali è quella di trovare gli strumenti utili a scongiurare la fermata della produzione del piombo, dovuta - secondo l'azienda - al caro energia, e la cassa integrazione per circa 200 lavoratori tra i due stabilimenti sardi.

Per ora non è stato proclamato lo sciopero.