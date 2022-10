Mare sicuro: 45 persone soccorse da Capitaneria La Maddalena

Oltre 200mila euro di multa, 322 verbali elevati, 45 persone soccorse in mare e quattro morti per malori in acqua o in spiaggia. Sono solo alcuni dei numeri relativi al bilancio dell'operazione Mare Sicuro 2022 che ha vista impegnata la Guardia costiera di La Maddalena durante il periodo estivo. Impiegati 45 militari, 8 unità navali e sei mezzi terrestri.

"Rispetto all'anno precedente, si è assistito questa estate ad un notevole incremento delle presenze sul territorio e del traffico navale in tutto l'Arcipelago di La Maddalena - sottolineano dalla Guardia costiera -. Il servizio svolto dagli uomini e dalle donne della Capitaneria di Porto di La Maddalena, dell'Ufficio Locale Marittimo di Palau, della Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura e della Sezione Marittima di Cannigione, ha portato notevoli risultati, assicurando una capillare attività di informazione e prevenzione in tutto il territorio".

Tra gli altri numeri, la Capitaneria di porto ha soccorso 15 imbarcazioni rimaste incagliate oppure perché registravano avarie al motore o per problemi meteo. Quattro le denunce per occupazione abusiva di area demaniale marittima e per violazioni legate alle norme sulla filiera della pesca. "La buona educazione ed il rispetto delle regole, unite ad una sempre maggiore coscienza ambientale - sottolinea il capo del Compartimento Marittimo e comandante del porto di La Maddalena, capitano di fregata Renato Signorini - hanno permesso ai tantissimi utenti del mare e delle spiagge di godere in modo sereno e sicuro delle meraviglie dell'Arcipelago di La Maddalena".