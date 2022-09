Mare sicuro Cagliari, 11mila controlli e 155 persone salvate

Oltre 11mila controlli eseguiti lungo tutto il litorale di competenza, 17 morti, 155 persone salvate in 89 soccorsi, 188 illeciti rilevati, sono i numeri dell'operazione Mare Sicuro, conclusa il 18 settembre scorso, che ha visto impegnata la Guardia costiera di Cagliari nel pattugliare oltre 900 chilometri di costa da Arbatax a Bosa.

Al lavoro 50 militari, 30 unità navali, oltre 20 mezzi terrestri, due elicotteri AW 139, "Nemo" della 4ª Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu, nonché il personale del 4° Nucleo Sub Guardia Costiera che hanno effettuato perlustrazioni in mare, controlli in spiaggia e presidiato le coste dal cielo con gli elicotteri per garantire la sicurezza dei bagnanti e il rispetto delle norme che regolano la navigazione e la permanenza in spiaggia.

Secondo l'analisi effettuata dalla Direzione Marittima di Cagliari questa estate si è registrata una maggiore affluenza di bagnanti e diportisti che "grazie all'attività di prevenzione e sensibilizzazione - spiegano dalla Capitaneria - non si è tramutata in un aumento degli illeciti rilevati".

Purtroppo rimane alto il numero delle vittime: ben 17 nel corso dell'estate, tra questi ci sono anche purtroppo i cinque migranti morti nel naufragio mentre tentavano di raggiungere le coste della Sardegna a fine agosto. Le altre 12 vittime sono quattro persone che hanno accusato malori mentre si trovavano in spiaggia e 8 che invece sono state male mentre nuotavano e sono state soccorse e portate a riva.