Formula kite, il mondiale alla sesta fermata del Poetto

Più di 150 atleti in acqua, 45 Paesi e 5 continenti: saranno il Golfo degli Angeli e la 6a fermata del Poetto, a Cagliari, a ospitare dall'8 al 16 ottobre campionato mondiale di formula kite (specialità che esordirà anche alle Olimpiadi di Parigi) e Sardinia Grand Slam.

A far la parte del leone, come numero di partecipanti, sarà la Francia con 15 rappresentanti, 9 donne e 6 uomini. Occhi puntati, naturalmente, sul campione uscente dell'edizione 2021, il francese Théo de Ramecourt, stella della spedizione transalpina che avrà in Axel Mazella un altro valido candidato alla vittoria finale. Secondo classificato nel Mondiale di Oristano, un anno fa, Mazella era stato già brillante protagonista nonché vincitore del Sardinia Grand Slam 2021 nelle acque del Poetto.

Seri contendenti alle posizioni di vertice sono Denis Taradin, portacolori di Cipro, leader della KiteFoil World Series, e lo sloveno Tony Vodisek. Solide chance anche per il team inglese a partire da Connor Bainbridge, che l'anno scorso festeggiò il compleanno chiudendo al comando la prima giornata di gare del Sardinia Grand Slam e che attualmente è in cerca della sua miglior condizione.

Fra gli altri, a calamitare il tifo degli italiani sarà Riccardo Pianosi, bronzo iridato undici mesi fa.