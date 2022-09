Incendio al campo nomadi di Sassari, nessun ferito

(ANSA) - SASSARI, 23 SET - Un incendio è divampato intorno alle 15 all'interno del campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari. Il fuoco partito dalle cataste di rifiuti di ogni genere ammucchiate ai bordi delle aree di sosta, ha aggredito e distrutto alcune automobili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che dopo oltre un'ora di lotta sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che raggiungessero le abitazioni dei nomadi e che ci fossero feriti.

Impossibile al momento stabilire le cause del rogo. Già in altre occasioni i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere incendi che nascono nella perenne discarica abusiva che persiste ai ridosso del campo di sosta alla periferia della città. (ANSA).