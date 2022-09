Gli antichi mestieri in mostra all'aeroporto di Olbia

Diciotto artigiani sardi esibiranno i loro prodotti e la loro arte professionale nell'hall dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Dal 28 al 30 settembre la Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, in collaborazione con l'assessorato del Turismo della Regione, organizza la manifestazione "Artigiani in aeroporto", tre giornate dimostrative per far conoscere ai passeggeri i saperi degli antichi mestieri.

I professionisti delle botteghe, selezionati e certificati dalla piattaforma della Regione Sardegna, si trasferiranno per tre giorni, dalle 14 alle 20, nell'area centrale dell'aerostazione di Olbia, trasformando la corsia prima degli imbarchi in un percorso di scoperta degli antichi mestieri, appunto, dove sarà possibile anche acquistare gli oggetti realizzati dagli artigiani.

La manifestazione sarà accompagnata dalle voci di tre interpreti della musica italiana diretti dall'"agroDJ" Max Borrelli che, con la rassegna "Borrelli & friends" e i collegamenti radio in collaborazione con Radio Supersound, animeranno i tre giorni di esposizione. Associato alla manifestazione è il premio "My favourite artisan award", con cui la Geasar, Cortesa e l'assessorato regionale al Turismo elargirà un riconoscimento ai tre artigiani che hanno ricevuto il maggior apprezzamento nel 2022 da parte dei clienti transitati all'interno dell'aeroporto, fra quelli presenti nei corner Isola Karasardegna dello scalo.