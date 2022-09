Covid: un decesso e casi stabili sopra i 370 in Sardegna

Un nuovo decesso - un uomo di 61 anni - in Sardegna dove restano ancora stabili i contagi per Covid: si registrano 375 ulteriori casi di positività rispetto ai 398 della precedente rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2500 tamponi con il tasso di positività che passa dal 14% al 15%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( + 2 ), mentre sono in calo ( - 7 ) quelli ricoverati in area medica, che sono 51.

Scendono sotto i 4mila le quarantene: 3924 sono, infatti, i casi di isolamento domiciliare ( - 118 ).