Due esposizioni in aeroporto apripista mostra su Hugo Pratt

Due esposizioni alla biblioteca dell'aeroporto di Cagliari-Elmas come apripista della mostra su Hugo Pratt "Corto Maltese Verso nuove rotte", al Palazzo di città sino al 4 dicembre.

L'obiettivo è chiaro: catturare l'attenzione dei tanti turisti che transitano nello scalo del capoluogo in vista di una possibile visita alla mostra in Castello.

"Due biglietti da visita firmati da Bob Marongiu e dal Centro internazionale del fumetto - spiega l'assessora comunale di Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau -. Corto Maltese al Palazzo di città nel suo primo mese ha già riscosso grande interesse. Per valorizzarlo al meglio come appuntamento culturale di grande prestigio per la nostra città, abbiamo voluto affiancare all'esposizione di Pratt una serie di eventi collaterali: ci sono per esempio i talk di approfondimento coi grandi nomi della critica iniziati la scorsa settimana e ci sono queste due mostre che all'aeroporto hanno il compito di incuriosire i passeggeri verso l'evento principale".

L'esposizione di Marongiu comprende tredici quadri di varie dimensioni: due realizzati per l'occasione ritraggono il personaggio di Corto Maltese a Cagliari. "La storia di Hugo Pratt, e di Corto Maltese, che spesso si sovrappone al suo autore, mi ha sempre affascinato - ha detto l'artista - Il viaggio e l'avventura che diventano ricerca di se stessi e della pace interiore, sono temi che sento molto miei, anche se molti dei miei viaggi sono stati fatti soprattutto con la fantasia".

Il Centro internazionale del fumetto invece propone un percorso tematico che trae ispirazione da una delle leggende più care ai cagliaritani: la tavola de I Custodi del Golfo è una storia a fumetti che racconta l'origine del nome del Golfo degli Angeli e la nascita della Sella del diavolo. E Angeli tra le nuvole, questo il titolo dell'esposizione, propone in dodici pannelli estratti dalle tavole di personaggi come Dylan Dog, X-Men, Sandman e autori di grande fama come Neil Gaiman, Angelo Stano, Osamu Tezuka e P.Craig Russell che interpretano il tema angelico.