Covid: contagi in calo e un solo decesso in Sardegna

Un solo decesso e contagi ancora in calo nelle ultime 24 ore in Sardegna. La vittima è un uomo di 80 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I nuovi casi accertati sono 180 (- 79), di cui 155 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.219 tamponi. Il tasso di positività scende dal 12,1 all'8,1 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+ 1), quelli in area medica 81 (+ 1). In aumento i casi di isolamento domiciliare, in tutto 6.602 (+ 59).