Beach soccer: tutto pronto al Poetto per gli Europei

Europei di beach soccer da domani, giovedì 8 settembre, a Cagliari: sarà la Sardegna ad incoronare la nuova regina del vecchio Continente del calcio che si gioca in spiaggia. Il campo sarà quello dell'Arena Beach dell'Ippodromo del Poetto. Non solo: dopo gli Europei si accenderanno i riflettori del Mondiale per club, la "World Winners Cup 2022", con due tabelloni, dal 13 al 18 settembre, sempre all'Arena Beach.

Si parte giovedì 8 con il Campionato Europeo "Euro Beach Soccer League" maschile e femminile, in programma fino all'11 settembre, giorno della finalissima. Saranno 16 le nazionali in gara, 10 maschili e 6 femminili. Gli azzurri avevano vinto il titolo nel 2018 ad Alghero. "Contentissimo - ha detto il ct Emiliano Del Duca - di essere tornati in Sardegna: nell'isola abbiamo vissuto uno dei più bei momenti che conserviamo nel cuore. Vecchie emozioni, ma il focus ora è sul campo. Siamo convinti che Cagliari ci sosterrà per raggiungere gli obiettivi prefissati".

Convinto anche il capitano Gabriele Gori: "Abbiamo sensazioni positive". L'Europeo ha già preso il via con la prima tappa a Nazarè agli inizi dello scorso luglio: le donne sono riuscite a vincere 2 gare su tre (contro la Spagna 3-2; contro il Portogallo 4-3; contr l'Inghilterra 3-2) mentre gli uomini ne hanno centrate, due su due (contro Azerbaijan 7-3; contro l'Ucraina 5-3). Girone unico per la Nazionale femminile formato insieme a Spagna, Ucraina, Portogallo, Inghilterra e Repubblica Ceca. Le azzurre sono prime a sei punti con la Spagna (semifinali: prima contro quarta e seconda contro terza) e domani esordiranno contro l'Ucraina.

La Nazionale maschile è inserita nel girone A insieme a Spagna, Azerbaijan, Ucraina e Germania e condivide il primato con gli iberici a 6 punti. L'altro girone è formato da Portogallo, Polonia, Svizzera, Estonia e Francia. Giovedì 8 settembre giocherà la prima partita contro la Germania. Presenti questo pomeriggio al lancio delle manifestazioni anche l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.