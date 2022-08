Cagliari, Dossena dall'Avellino a titolo definitivo

Ora è ufficiale: il Cagliari Calcio ha acquistato a titolo definitivo dall'Avellino il centrale difensivo Alberto Dossena. Il giocatore ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2026. Nato a Brescia, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nel Settore giovanile dell'Atalanta. Ha debuttato in B a 19 anni con il Perugia. Il primo gol (un colpo di testa) è arrivato il 28 ottobre 2017 nel 3-3 contro la Cremonese. Ha indossato poi le maglie di Siena, Pistoiese e ad Alessandria, prima di trasferirsi ad Avellino nell'estate 2020. In Irpinia ha collezionato in due stagioni 55 gare e 3 reti, diventando uno dei cardini della squadra. In totale ha collezionato tra i professionisti già 129 presenze.