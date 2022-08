A Quartu raccolta differenziata in spiaggia con "Ecobeach"

Ecobeach, un'isola ecologica per la raccolta differenziata. Aiuterà chi va al mare a tenere pulite le spiagge quartesi. Anche grazie a contenitori con scomparti per ogni tipo di rifiuto. L'iniziativa fa parte di un piano di attività coordinate per la promozione e la tutela della fascia costiera messa a punto dal Comune di Quartu e dalla società De Vizia Transfert, titolare della raccolta dei rifiuti in città.

Non soltanto l'Ecobeach, ma anche altre iniziative: fra queste Quartu Plastic Free , una proposta finalizzata al rispetto dell'ambiente costiero e marino, già preceduta il 2 agosto da un primo incontro con i gestori dei servizi della spiaggia. Il 20 agosto, a partire dalle 9 e per tutta la mattinata, è invece previsto "Spiaggia senza cicche", con punto di ritrovo al Poetto sull'arenile davanti all'ex Bussola-La Marinella. Verranno distribuiti materiale informativo e portacenere tascabile. L'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con associazioni ambientalistiche del territorio.

Il Comune dunque in campo per "risvegliare il senso civico e la coscienza delle persone perché - fa sapere l'amministrazione - soprattutto con le piccole azioni quotidiane e con l'educazione si può fare molto per salvaguardare l'ambiente. La spiaggia e il mare sono un bene comune e come tali tutti devono contribuire a salvaguardarli e a non inquinarli".