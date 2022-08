Maltempo: nubifragio su Cagliari, strade come fiumi e disagi

La pioggia incessante e le raffiche di vento hanno creato non pochi disagi a Cagliari che nel pomeriggio è stata interessata da un nubifragio.

Nel centro cittadino si sono registrati piccoli allagamenti e problemi legati a cassonetti e mastelli dell'immondizia spostati dal vento. La situazione più critica si è registrata nella zona di Pirri dove le strade, come avviene sempre, si sono allagate.

Il livello dell'acqua ha raggiunto le portiere delle automobili e allagato scantinati e garage. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.

Al momento non si registrano danni particolari. Vista l'allerta meteo di oggi il Comune ha disposto la chiusura di tutti i parchi che, salvo cambiamenti, riapriranno, a partire da domani.

Allagamenti ad Assemini (città metropolitana di Cagliari), dove la centrale via Cagliari è stata sommersa da un fiume di acqua e fango.

Nel frattempo sino alle 21 resta confermata l'allerta gialla per criticità idrogeologica su buona parte dell'Isola dall'Iglesiente, al Campidano sino a risalire verso il centro Sardegna.