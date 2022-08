Moto contro auto a Cagliari, 33enne muore in ospedale

È morto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, Nicola Carboni, il 33enne rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto a Cagliari nella notte tra sabato e domenica. Il giovane in sella alla sua moto stava percorrendo via Lungo Saline in direzione di Cagliari quando, per cause non ancora accertate, ha tamponato un'auto. A causa del violento impatto il 33enne è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono poi arrivai i medici del 118 e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi. Il 33enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Brotzu. I medici viste le gravi condizioni in cui versava lo hanno ricoverato nel Reparto di Rianimazione. Purtroppo questa sera il suo cuore ha smesso di battere.