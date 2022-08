Incendi: tecnica del fuoco per mettere aerea in sicurezza

(ANSA) - CARBONIA, 01 AGO - Un'area a Carbonia ampia circa 10 ettari, dove negli ultimi anni si sono sviluppati diversi incendi, è stata messa in sicurezza dal Corpo forestale che ha utilizzato la tecnica del fuoco prescritto.

L'area interessata dalle operazioni è quella compresa tra via Dalmazia e via del Minatore, di cui è proprietaria Fintecna che ha consentito tutte le operazioni. Il Comune ha lavorato fianco a fianco con il Corpo forestale eseguendo le fasce di contenimento indispensabili per svolgere in sicurezza tutte le operazioni iniziate alle 7 e concluse a mezzogiorno.

Insieme al Corpo forestale hanno lavorato le associazioni di protezione civile della zona (Terramare, Ser, Terraseo e Gev), l'Agenzia Forestas e la polizia locale di Carbonia che, oltre a far deviare e far defluire il traffico nelle vie limitrofe, ha sensibilizzato i residenti sull'operazione in atto. "Questa attività, oltre a consentire la messa in sicurezza dell'area, ha permesso alle componenti intervenute di rafforzare le sinergie operative indispensabili durante l'attività di spegnimento degli incendi - sottolineano dal Corpo forestale -. E ha consentito di testare le tecniche di controfuoco e fuoco tattico estremamente utili e efficaci in situazioni difficili". (ANSA).