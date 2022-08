A Oschiri street art sulla cabina di E-Distribuzione

L'associazione Culturale Oschiri Logos e Ammentos, in occasione della 20/a Sagra della Panada, ha incaricato un professionista, Stefano Pani, artista, muralista, per la realizzazione di un murale che rappresenti Oschiri, il costume, i luoghi i sapori di antiche tradizioni di una comunità custoditi nel prodotto che da sempre ne rappresenta l'identità, "la Panada".

Il murale è stata realizzato sulla cabina elettrica di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, nell'ambito del progetto che sta portando avanti da tempo sull'intero territorio nazionale con la realizzazione di opere di Street Art su centinaia di cabine elettriche, dando vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto in tutta Italia, un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali come Logos e Ammentos e scuole.

"Lo abbiamo voluto - afferma Massimo Fiorini, presidente dell'Associazione Culturale Oschiri Logos e Ammentos - perché pensiamo che sia un bel biglietto da visita per noi, per chi viene nel nostro bel paese, per la sagra della Panada, per le attività commerciali che con questo prodotto hanno creato posti di lavoro, ringraziamo E-Distribuzione che da subito ha accettato questo nostro progetto".

"Siamo molto soddisfatti di aver messo a disposizione la nostra cabina per la realizzazione di questa bella opera identitaria che dimostra ancora una volta il legame di E-Distribuzione col territorio - dichiara Andrea Pibia, responsabile Unità Territoriale Sassari di E-Distribuzione -. Le nostre cabine elettriche, importanti infrastrutture per fornire un servizio sempre migliore nella distribuzione di energia elettrica, diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente che caratterizzano il nostro impegno".