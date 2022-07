A Macomer ritorna il Festival della Resilienza

Il Festival della Resilienza torna per l'ottava edizione a Macomer con progetti di riqualificazione urbana, arte, musica, partecipazione civica e animazione culturale. La manifestazione si pone l'obiettivo di rigenerare la cittadina del Marghine che ha conosciuto i fasti dell'industria a cui è seguita una crisi economica per la chiusura delle fabbriche e propone come tema di questa edizione "il parco Muraghes" un luogo ideale e simbolico che fa incontrare l'arte nuragica e quella muraria in un processo di valorizzazione del territorio.

Il Festival è iniziato a luglio, ma è dall'1 al 5 agosto che sono previsti gli eventi principali con momenti di riflessione, laboratori partecipativi di pittura collettiva e con i "Muraghes Tour" alla scoperta dei nuraghi della zona. L'ultima settimana dal 5 all'11 agosto è dedicata alle opere dei due vincitori della quarta edizione del Contest Internazionale di Street Art: Holly Pereira (Irlanda) e Alan Myers (Argentina). "Il Festival è partito nel 2015 e ha coinvolto oltre 50 partner locali, nazionali ed europei, producendo circa 100 eventi culturali internazionali - spiega Luca Pirisi dell'associazione di promozione sociale "Propositivo" che organizza l'evento -. Quest'anno abbiamo iniziato con la riqualificazione di piazza Repubblica nel quartiere popolare di Santa Maria e proseguiremo dall'1 all' 11 agosto con eventi e street artist. Stiamo cercando di ridare centralità al territorio vittima di spopolamento e crisi economica. Vogliamo prenderci cura del territorio con i linguaggi della scienza e dell'arte, per combattere la depressione dalla zona innescando un processo virtuoso per poterci rialzare". L' 1 agosto Luigi de Magistris, ex-sindaco di Napoli, presenterà il suo libro "Attraverso Napoli, 10 anni di passione"; il 2 Danilo Lampis, assessore del Comune di Ortueri, presenta "Essere giovani non è una scusa", segue Sardinia Game Scene con la presentazione del mondo del videogame sardo. Il 4 è prevista la presentazione di "Muraghes - Parco dell'arte nuragica e muraria", con Francesco Medda Arrogalla a cui seguono i dj sets di Frankie hi-nrg mc e dj Toxi.