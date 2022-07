Sanità: bando contro carenza medici e tecnici, 450 posti

(ANSA) - CAGLIARI, 29 LUG - Ares Sardegna ha avviato le procedure per il reclutamento di 150 dirigenti medici a tempo indeterminato e, la prossima settimana, per oltre 300 Operatori socio sanitari, ostetriche, tecnici della prevenzione e di radiologia.

Le posizioni per medici riguardano svariate discipline tra cui medicina legale (12), medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro (11), neurologia (25), geriatria (25), ematologia (14), radioterapia (3), pediatria (31), dermatologia (6), malattie infettive (14) e urologia (15).

"Stiamo procedendo a passo spedito con tutte le procedure concorsuali per cercare di dare risposte agli ospedali e ai servizi sul territorio che, oggi più che mai, necessitano di rafforzare i propri organici - afferma Annamaria Tomasella, manager di ARES Sardegna -. Nei mesi precedenti sono state concluse più di 70 procedure con l'approvazione delle relative graduatorie e oltre 50 procedure di stabilizzazione di personale".

Nei prossimi giorni saranno anche pubblicati i bandi per l'assunzione del personale tecnico professionale (dirigenza e comparto), sempre destinato a tutte le Aziende sanitarie della Sardegna, con contratto a tempo indeterminato. In particolare, i concorsi riguarderanno l'assunzione di dirigenti ingegneri (clinici, meccanici, elettrici e civili) e dirigenti informatici; assistenti tecnici geometri e assistenti tecnici di apparecchiature biomediche; assistenti tecnici periti industriali elettrici e meccanici; collaboratori tecnici professionali (ingegneri clinici, meccanici, civili, elettrici, informatici). (ANSA).