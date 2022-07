Anfora antica ritrovata in spiaggia a San Teodoro

(ANSA) - SAN TEODORO, 29 LUG - Un'antica anfora è stata rinvenuta questa mattina in spiaggia a San Teodoro. La scoperta è stata fatta da un carabiniere in vacanza nella località gallurese. Il militare ha intravisto un oggetto insolito a pochi metri dalla riva e avvicinandosi si è accorto che si trattava di un'anfora di circa 60 centimetri di altezza praticamente intatta.

Immediato l'intervento dei colleghi specialisti del nucleo Tutela patrimonio culturale. Sul posto anche la Soprintendenza di Sassari, che ha recuperato e messo in sicurezza il manufatto in attesa di essere sottoposto a ulteriori analisi e approfondimenti. (ANSA).