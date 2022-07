Sequestrati ombrelloni e sdraio nelle spiagge di San Teodoro

(ANSA) - SAN TEODORO, 28 LUG - La Guardia costiera di Olbia dichiara guerra agli abusivi delle spiagge. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale, in collaborazione con la Polizia Locale di San Teodoro, sotto il coordinamento della Direzione Marittima del Nord Sardegna, hanno concluso due diversi interventi che hanno portato, dapprima, al sequestro di 52 ombrelloni e nove lettini in località Spiaggia Lu Impostu, nel Comune di San Teodoro e, successivamente, ulteriori 35 sdraio e 26ombrelloni, oltre un carrello cingolato elettrico, che occupavano abusivamente un tratto di arenile non affidato in concessione.

A queste operazioni si aggiungono i controlli a tutela delle aree marine protette: nello scorso fine settimana la Guardia Costiera di Olbia ha elevato 5 verbali ad altrettanti diportisti per navigazione all'interno della Zona "A" dell'Amp di Tavolara - Capo Coda Cavallo, contestando un totale di circa 5.000 euro di sanzioni amministrative. (ANSA).