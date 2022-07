Spari da auto in corsa, Procura indaga su tentato omicidio

La Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo per tentato omicidio contro ignoti sugli spari che nella notte tra domenica e lunedì nella spiaggia di Orrì a Tortolì, hanno colpito alla mano e al gluteo un 19enne del posto, ora ricoverato nell'ospedale di Lanusei con 30 giorni di prognosi.

Il giovane che si trovava nella pineta della spiaggia mentre partecipava a una festa, affollata da coetanei, è stato colpito da un colpo di pistola esploso da un'auto in corsa. Gli agenti del commissariato di Tortolì che indagano sull'accaduto, stanno tentando di ricostruire quella serata dove, prima degli spari contro il giovane, c'erano stati disordini con l'intervento delle forze dell'ordine. Non è, infatti, ancora chiaro se il ferimento del 19enne sia collegato alla rissa di qualche ora prima.

Elementi importanti della serata potranno essere forniti dalla stessa vittima che verrà interrogata dagli inquirenti tra oggi e domani.