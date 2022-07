Tennis: campionati italiani, cinque sardi passano turno

Via al tabellone principale dei campionati di seconda categoria di tennis. Sono partite le sfide del main draw da dentro o fuori. Tra i favoriti del torneo in corso sui campi in terra battuta del Tennis club Cagliari, Alessandro Ingarao e Niccolò Catini. Ma i big, prima di entrare in scena, aspettano la prima scrematura. Buon esordio di Binaghi, con la vittoria al terzo set su Consonni. Ottima partenza del Tc Cagliari, il club padrone di casa, bissata dal ko inflitto da Sanna a Carretta sempre sul campo 14. Nel pomeriggio la giornata trionfale del circolo di casa si conclude con la vittoria di Porcu su Guglielmo Verdese. Uno dei match più combattuti è stato quello sul centrale tra Pace e Maioce, equilbrato sino alla fine e deciso al tie break al terzo set.

Alla fine l'ha spuntata Pace del Tc Porto Torres.

A proposito di nord Sardegna continua a vincere e a stupire Fragasso, sempre Tc Portotorres: l'under 18 ha battuto in due set Zapelli. Escono di scena i qualificati Bocci e Cramarossa (costretto al ritiro nel secondo set sul 6-2, 3-0 per l'avversario) battuti rispettivamente da Banti, Tc Bisenzio, e Filippo Verdese, Park tc. Non facile la vittoria di Baldovinetti, aretino del Giotto, su De Filippo: successo in rimonta dopo un brutto avvio, 3-6. Più semplici le vittoria toscane del pistoiese Landini su Corrias e del senese Stefanacci su D'Annibale. In discesa anche la partenza di Galazzetti, Tc Borgotrebbia, (6-4, 6-1) su Sarritzu e di Augenti, Tc Saluzzo, su Vedovelli (6-0, 6-2). Ora però Augenti dovrà subito vedersela con Ingarao.

Netta vittoria del trentino Ferrarolli su Trimarchi e successo sempre in due set del trentino Bernardi su Alberti. Grande battaglia tra Crisostomo, che parte con un tremendo 1-6, e Parini. Vittoria in rimonta del piemontese di Alessandria che si riprende match e passaggio di turno. Quasi quattro ore in campo: sfida infinita vinta dopo tre set da Ravasio contro Cinotti.

Partita equilibrata conclusa dopo ventidue games con la vittoria del varesino. Tutto questo nelle ore più calde della giornata.

Inevitabile il medical time out. Ora si entra nel vivo del torneo: in campo i super favoriti alla vittoria finale.