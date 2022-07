In valigia sabbia e conchiglie, 3 turisti multati ad Alghero

Dopo il recente sequestro effettuato dai militari del Gruppo di Olbia, che ha permesso di rinvenire un centinaio di ciottoli per un peso di oltre 1,6 Kg al porto Isola Bianca, prosegue l'azione di contrasto della Guardia di Finanza di Sassari, in porti e aeroporti della provincia, al fenomeno dell'asportazione dagli arenili e dal mare della Sardegna di sabbia, conchiglie, sassi e ciottoli.

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Gdf di Alghero, in servizio all'aeroporto "Riviera del Corallo", nell'ambito dei controlli sui passeggeri in partenza, hanno fermato in tre distinti interventi, due turisti spagnoli e uno serbo in procinto di imbarcarsi verso le proprie destinazioni.

I controlli sui rispettivi bagagli hanno permesso di rinvenire sabbia per un peso di oltre 1.5 kg e decine di conchiglie per il peso complessivo di oltre mezzo chilo, prelevate dalle spiagge dell'isola.

I turisti rischiano una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.