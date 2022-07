Emergenza sangue: assessore Nieddu dona davanti a Consiglio

"La Sardegna vive una grave emergenza sangue, a pagare la carenza sono innanzitutto i talassemici, mentre tanti interventi sono stati rinviati, ora il nostro sistema sanitario ha bisogno di aumentare le proprie scorte". Così l'assessore della Sanità Mario Nieddu, dopo aver donato il sangue nell'autoemoteca davanti al Consiglio regionale in occasione della raccolta straordinaria organizzata proprio per iniziativa dell'assessore, con Avis provinciale di Cagliari e il Centro regionale sangue, in concomitanza con i lavori dell'Aula. "Questa iniziativa, oltre a essere utile, vuole dare un segnale per tutti e ritengo che sia fondamentale che questo segnale parta proprio dalle istituzioni".