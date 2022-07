Trovato morto sotto le antiche mura ad Alghero, è overdose

È vittima di overdose l'uomo trovato morto ieri notte ad Alghero sotto la muraglia dei Bastioni, in piazza Sulis, all'inizio del lungomare Dante. Il cadavere era stato scoperto poco prima della mezzanotte suscitando molto allarme, anche nperché il luogo del ritrovamento è nel cuore della movida notturna in un periodo in cui Alghero è invasa dai turisti.

Il corpo dell'uomo si trovava sotto le antiche mura rannicchiato nella loggia di un cunicolo fognario che funge da sfogo in mare per le acque bianche. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco. Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che l'uomo è morto per overdose. Già qualche giorno prima la vittima era stata soccorsa e salvata in extremis proprio per un'overdose di droga.