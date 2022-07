Rogo nel Nuorese, in azione 3 canadair

Un vasto incendio spinto dalle forti raffiche di maestrale si è sviluppato in territorio di Borore nel Nuorese, in località Su Lisandru. Imponente la macchina dei soccorsi che ha iniziato alle 13 le operazioni di spegnimento tutt'ora in corso. Sul campo tre canadair decollati dalla base di Olbia, gli elicotteri della flotta regionale dalle basi di Bosa Anela e Farcana e il Superpuma decollato dalla base di Fenosu, ma anche il personale a terra dell'Agenzia Forestas, i Vigili del fuoco, i volontari e i barraccelli. Le fiamme intorno alle 19 sono state sedate. Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Ancora da quantificare i danni.