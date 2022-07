Teatro: a Sinnai il festival dedicato all'universo femminile

"Permette di indagare tutte le sfumature della femminilità". Con queste parole Maria Barbara Pusceddu, assessora alla Cultura del Comune di Sinnai ha presentato, assieme alla direttrice artistica Maria Assunta Calvisi, il 17/o Festival "Il Colore Rosa" organizzato da L'Effimero Meraviglioso.

Sei giornate, dal 18 luglio al 23 luglio, per un itinerario nell'universo femminile tra letteratura, teatro e musica "per affrontare temi importanti e questioni cruciali del presente attraverso lo sguardo delle donne di oggi e di ieri", ha messo in evidenza Calvisi.

Tra la Biblioteca Comunale e il Mua / Museo e Archivio si alterneranno protagoniste come l'attrice e stand-up comedian Laura De Marchi con "Seduta" e l'attrice e regista Annapaola Bardeloni con "Prima dell'Alba" sulla figura di Alba de Cespedes, la compositrice e violinista Adele Madau, la cantante Manuela Fenu in duo con il chitarrista Francesco Demelas.

Sul palco del Mua anche Daniele Ronco (Mulino ad Arte) con lo spettacolo a impatto ambientale zero intitolato "Mi abbatto e sono felice" e la Compagnia Teatro Sassari che propone una versione de "La Madre" di Grazia Deledda, adattamento e regia di Ignazio Chessa.

In programma incontri con la professoressa ecologista Carola Farci e la sua "Storia di un viaggio avventuroso" e con l'attrice Monica Zuncheddu che presenta "Maledetta la tua bocca, maledetta!" dell'attrice e performer Vanessa Podda; s'intitola "Accabadora. Mito e realtà - Storia e reperti di un ritrovamento" il saggio di Aldo Cinus, Roberto Demontis, Augusto Marini e Mariano Staffa sulla figura dell'immaginario popolare.

La presidente dell'Università della terza età di Sinnai Antonia Serreli illustra il volume "In Tempus de Corona Virus", e ancora spazio a una lettura di "Poesie d'Amore" e ai ricordi di un'epoca lontana con "Al Rogo dell'Inquisizione" di Giovanni Murgia che rievoca "La vicenda umana di Dominiga Figus, bruxa de Sinnai".

Dalle 19.30 si parlerà di sapienza femminile - dalle "streghe", in realtà curanderas e sciamane alle "accabadore", passione e romanticismo, rispetto dell'ambiente e sostenibilità, riti, ossessioni e paradossi della quotidianità preludio a piece teatrali, monologhi e concerti tra musica contemporanea e note blues.