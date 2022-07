Covid: 6 morti e calo casi in Sardegna ma 5mila test in meno

Contagi Covid e tamponi in calo ma altri sei decessi in Sardegna. Secondo il report regionale nell'Isola si registrano 1392 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1311 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 1825 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2250 tamponi (oltre 5mila in meno delle ultime 24 ore) con un tasso di positività che quindi sale dal 24 al 61%.

Pressoché stabili i ricoveri: i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 10 (- 3), mentre quelli in area medica sono 164 (+ 4). Salgono, invece, a 37116 i casi di isolamento domiciliare (+ 601).

Nel dettaglio i 6 decessi sono: due donne di 80 e 87 anni e due uomini di 58 e 87, residenti nella Provincia di Oristano; due uomini di 78 e 85 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella Città Metropolitana di Cagliari.