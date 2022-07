Musica: anche Salmo al Red Valley festival di Olbia

Ci sarà anche Salmo, reduce dal successo di San Siro, al Red Valley Festival di Olbia. Il rapper gioca in casa, essendo nato proprio a Olbia, e si esibirà la sera del 14 agosto, in un festival che verrà aperto il 12 agosto dal concerto di Blanco (già sold-out).

Il 13 agosto sarà la volta del celebre deejay Martin Garrix, mentre il 14, oltre a Salmo, si esibiranno anche Dimitri Vegas & Like Mike. Chiusura il 15 agosto con Fabri Fibra, Marracash e i Pinguini Tattici Nucleari.

La kermesse musicale, tra le più importanti di tutta Italia, si svolgerà nella nuova venue "Olbia Arena".

Salmo - oltre 2,3 miliardi di streaming totali, 62 dischi di platino e 38 dischi d'oro - dal 2011 si è inserito nella scena del rap italiano cambiando i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap-hardcore come ancora non si era mai visto in Italia. In seguito al trionfo del suo lavoro più importante (con "Playlist", infatti, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani), il rapper olbiese è tornato in pista con due grandi lavori di successo: il nuovo album "FLOP" (ottobre 2021), già doppio disco di platino con oltre 150 milioni di streaming, e il recentissimo "Blocco 181 - Original Soundtrack" (maggio 2022), di cui ha curato la direzione artistica. Il disco è basato sulla nuova serie tv Sky Original "Blocco 181", di cui Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore.