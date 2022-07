Incendi: mezza Sardegna a rischio alto

Interessa la maggior parte dei territori della fascia occidentale che da sud a nord percorre la Sardegna la nuova allerta per pericolo alto di incendi prevista per sabato 9 luglio. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, lo stesso livello di rischio (codice arancione) è stato associato all'area di Cagliari, al Campidano, Oristanese, Planargia, Goceano a Sassarese, solo per citare le principali aree. Codice giallo, invece, per gli altri settori, inclusi Sulcis, parte dell'Iglesiente e del Linas, Montiferru, Planargia e Villanova.