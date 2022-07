Giovani in fila a Cagliari per un posto alla McDonald's

Tanti giovani in attesa davanti alle porte de McDonald's di via Dettori a Cagliari: sotto braccio il curriculum e negli occhi la speranza di un lavoro. È un successo la tappa cagliaritana del McDonald's Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove assunzioni McDonald's in tutta Italia. Per Cagliari sono arrivati 600 curriculum tramite la piattaforma "lavora con noi" sul sito della catena di ristoranti, dai quali ne sono stati selezionati 200 che hanno superato la prima fase. I candidati nella giornata di oggi sosterranno un colloquio per l'eventuale assunzione.

In provincia di Cagliari sono attualmente 9 i ristoranti della catena, (16 in Sardegna) con oltre 400 dipendenti (700 in tutta l'Isola). "Siamo molto felici del successo di questa giornata - sottolinea Monica Labeni, titolare del franchising di via Dettori, ma anche dei ristoranti di Sestu, Oristano, Nuoro e Carbonia - questo conferma che i giovani hanno voglia di lavorare, al contrario di quello che si dice, ma vogliono essere pagati per il lavoro che fanno. McDonald's offre la possibilità di formarsi e crescere all'interno dell'azienda".

E la storia di Monica lo conferma. "Ho inizialmente lavorato nella catena Burghi - racconta - poi sono passata a McDonald's. Ho iniziato dal basso, dalle pulizie, passando alla cucina e poi agli altri settori. Negli anni scorsi ho avuto la possibilità di investire dei miei soldi e ho deciso di aprire il primo ristorante. E poi via via gli altri. Chi lavora in McDonald's deve sapere fare tutto, io posso andare tranquillamente a fare i panini in cucina. Durante l'anno partecipo ai corsi di formazione continua per tenermi costantemente aggiornata".

Anche i ragazzi che hanno partecipato ai colloqui non nascondono l'entusiasmo. "Spero sia andata bene - racconta Andrea, studente di 27 anni di Quartu - ho scelto di mandare il curriculum perché spero di poter lavorare par time e continuare a studiare. E con McDonald's posso farlo". Federica, 28 anni di Sarroch ha partecipato per caso alla selezione: "Sono entrata a prendere un caffè, ho visto che c'era il job tour e sono subito corsa a casa a prendere il curriculum. Oggi avevo un esame all'Università, ma quello posso ridarlo: una occasione di lavoro non si può perdere".