Nasconde in casa quasi un chilo di droga, arrestato 33enne

In casa nascondeva poco meno di un chilo di droga tra marijuana e cocaina. Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri a Serdiana. Sequestrati 780 grammi di marijuana, 48,9 di cocaina e 2.800 euro in contanti.

I militari erano andati a casa del giovane per notificargli un atto. Entrando nella palazzina hanno sentito forte odore di cannabis e, appena visto il 33enne lo hanno perquisito: nelle tasche nascondeva 0,3 grammi di cocaina e 840 in contanti. È scattata l'ispezione della sua abitazione dove sono stati recuperati 780 grammi di marijuana e, dietro un mobile del bagno, un sacchetto con dentro 48,9 grammi di cocaina; sequestrati altri 1960 euro in contanti e tutto l'occorrente per confezionare le dosi di droga. Il 33enne è stato trasferito in carcere a Uta.