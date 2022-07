Il pronto soccorso del Brotzu chiude per una notte

(ANSA) - CAGLIARI, 07 LUG - Il pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari chiude per una notte. La scarna comunicazione dell'azienda parla di "importanti lavori di ammodernamento della centrale elettrica",.

Così il pronto soccorso del san Michele non sarà operativo dalle 23 di oggi 7 luglio 2022 alle 10 di venerdì 8 luglio. I pazienti, per il servizio di emergenza-urgenza, dovranno rivolgersi agli ospedali Santissima Trinità di Cagliari e del Policlinico dell'Aou a Monserrato. (ANSA).