Caldo: Sardegna nella graticola, 41 gradi nel sud dell'Isola

Molte località nel sud Sardegna stanno superando i 40 gradi e l'Isola si trova nella morsa di una nuova ondata di calore. La colonnina di mercurio è salita vertiginosamente a Capoterra, Sestu e Ballao, dove il termometro è arrivato a 41,1 gradi. "Tutto il Campidano e le zone centrali della Sardegna sono interessate da queste temperature portate da correnti deboli di maestrale", fanno sapere dal servizio meteo dell'Aeronautica militare.

"La giornata di mercoledì sarà simile ma da giovedì si comincerà ad apprezzare una generica e graduale diminuzione delle temperature, più consistente, anche 10 gradi in meno, nella giornata di venerdì a causa del rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre con correnti più fresche di origine atlantica, con qualche possibile e isolato temporale".

Sempre per mercoledì, è stato emanato dalla Protezione civile regionale un bollettino di pericolo di incendio con codice arancione (rischio alto) nel territorio di Cagliari, in gran parte del Sud dell'Isola, nell'area centrale e nella fascia costiera nord-orientale. Codice giallo (rischio medio) per il resto della Sardegna.

Nel frattempo Confagricoltura segnala che "le ondate di caldo mettono in crisi anche le attività agricole che, secondo le norme regionali a tutela dell'ambiente e contro l'innesco degli incendi boschivi, rischiano di impedire un sereno svolgimento del raccolto di cereali e foraggere in Sardegna. Chiediamo quindi alle istituzioni competenti che intervengano per garantire la sicurezza delle nostre comunità e al contempo il sereno svolgimento dei lavori agricoli nei nostri campi".