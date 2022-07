Premi: a Ezio Luzzi il Gran Prix Corallo alla carriera

Il palcoscenico del Grand Prix Corallo ritorna ad illuminarsi dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. L'appuntamento è fissato per sabato 9 luglio, quando a Lo Quarter andrà in scena la ventesima edizione del festival dove sfileranno una serie di personaggi della tv, del cinema, della musica e del giornalismo. I nomi sono stati svelati nel corso di una conferenza stampa insieme al sindaco Mario Conoci.

Il premio alla carriera verrà consegnato a Ezio Luzzi, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto", quello alla tv, dedicato a Daniele Piombi, andrà invece alla conduttrice di Uno Mattina Caffè, Roberta Ammendola. Il premio giornalistico "Ettore Nuara" si sdoppia: uno al direttore di Rai News 24, Paolo Petrecca, e l'altro al conduttore di Sky Tg 24, Milo D'Agostino. Per il cinema e il teatro verrà premiata Vanessa Gravina, protagonista de Il Paradiso delle Signore su Rai 1.

In tema di serie tv riconoscimento a Darko Peric, che impersona Helsinki nella Casa di Carta su Netflix. Il premio dedicato alla musica andrà invece a Yuman, protagonista al Festival di Sanremo, vincitore della sezione giovani. Altro premio musica per la vincitrice dell'edizione speciale di All Together Now su Canale 5, Daria Biancardi.

E ancora premi per la direttrice di Rai Isoradio, Angela Mariella; l'attore Marc Parejo, protagonista della soap opera Una Vita su Canale 5 con il personaggio di Felipe; il responsabile delle giovanili del Cagliari Calcio, Bernardo Meru; il tennista Lorenzo Carboni e la campionessa del mondo di powerlifting Silvia Spano. A presentare la serata sarà Claudio Lippi insieme al giornalista e ideatore del premio Nicola Nieddu. Madrina, l'attrice Vanessa Gravina. Tra gli ospiti anche le band Blackboard e I Pirati.