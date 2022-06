Portovesme srl: domani incontro con Todde in azienda

Il Consiglio regionale interverrà in tempi brevissimi con un documento unitario a sostegno della Portovesme SrL per sollecitare il Governo ad approvare i decreti attuativi a favore delle aziende "energivore" e, nello stesso tempo, svilupperà una azione istituzionale, di concerto con la Giunta, per l'attivazione di un "tavolo specifico" per il sistema economico regionale attualmente penalizzato dalla mancanza del gas. Non solo. Già domani è previsto un incontro tra i sindacati, azienda e la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde a Portovesme .

E' quanto emerso al termine di un incontro dei capigruppo in Consiglio regionale, con le rappresentanze sindacali della Portovesme SrL che erano in presidio davantio alla sede dell'Assemblea sarda. Alla riunione hanno preso parte anche gli assessori all'Industria Anita Pili ed all'Ambiente Gianni Lampis.

In apertura, i rappresentanti sindacali hanno esposto alcune cifre che danno la misura delle difficoltà nelle quali si trova l'azienda. A fronte di un costo energetico che nel 2021 si è attestato sui 20 euro e Megawatt, questa voce è arrivata nell'anno in corso a 240 euro, con alcuni picchi vicino ai 400 euro, facendo passare l'incidenza della voce energetica sui costi aziendali dal 30 al 70%. "Questa situazione - hanno giunto i sindacalisti - aumenta ulteriormente i problemi della Portovesme SrL, dove dal mese di ottobre è stata collocata in cassa integrazione "a rotazione" una quota di personale di circa 700 unità. Inoltre, un quadro nazionale ed internazionale in ulteriore peggioramento potrebbe portare ad altri tagli di personale, fino a 1000 unità rispetto ai 1500 dell'organico attuale, con ripercussioni negative anche sull'indotto".

"Abbiamo chiesto maggior determinazione sulla vertenza - dice Emanuele Madeddu Filctem-Cgil del Sulcis - siamo soddisfatti per l'impegno assunto di elaborare un documento unitario del consiglio regionale su questo tema e il sostegno politico alle iniziative che metteremo in atto già nelle prossime settimane".