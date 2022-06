Musica:in Francia suoni e immagini identitari della Sardegna

Suoni e immagini della Sardegna, per due live di forte impatto. Approda ancora una volta in Francia "Sardinia logu sonante", il progetto di promozione identitaria promosso dall'associazione Anton Stadler di Iglesias. L'iniziativa, partita nel 2019, era stata costretta a fermarsi a causa della pandemia. Ora riprende il suo corso con due spettacoli. Il 18 luglio a Saint Savin, Nuova Aquitania, e il 20 luglio a Pertuis, in Provenza, le sonorità ispirate al patrimonio sardo e le immagini si fonderanno in uno spettacolo che vedrà sul palco il Novafonic Quartet accompagnato dal video del visual artist Federico Cozzucoli.

L'ensemble, reduce dalla fortunata esibizione alla Wigmore hall di Londra, è formata dal bandoneonista e compositore Fabio Furìa, autore dei brani, dal violinista Gianmaria Melis, dal contrabbassista Giovanni Chiaramonte e dal pianista Marco Schirru. Federico Cozzucoli ha risposto alla chiamata dell'associazione che su Facebook invitava il pubblico a raccontare con un video la Sardegna e si è classificato primo.

In Nuova Aquitania, lo spettacolo sarà tra gli eventi del IX Festival musique et patrimoine en Vienne et Gartempe di Saint Savin, manifestazione ospitata all'Abbazia, che quest'anno ha per filo conduttore "La dolce vita italiana". In Provenza, Sardinia Logu Sonante sarà invece proposto all'interno del festival Les nuits pianistiques, al Château grand Callamand di Pertuis. L'esito del progetto, il 22 luglio a Iglesias, sarà al centro di una conferenza.